Мари Краймбрери раскрыла секрет своего образования

Певица написала множество хитов, ее песни постоянно попадают на вершину чартов. Однако музыкального образования, как выяснилось, у нее нет. Мало кто знает, что в дипломе у нее указана специальность «финансист».



Мари Краймбрери

«И хотя я ни дня не работала по своей специальности, она мне очень пригодилась – я понимаю, что происходит с проектом «Мари Краймбрери»», - говорит певица.

Она считает, что опыт важнее корочки, особенно когда ее окружают куда более опытные и грамотные профессионалы музыкальной индустрии.

«К тому же я не люблю стандарты. Что мне могут дать какие-то теоретические курсы, когда у меня есть отличные профессионалы, которые мне могут на деле показать, что и как? Я хочу искать что-то собственное в творчестве. Меня всю жизнь спасало то, что я общаюсь с людьми, которые талантливее меня, успешнее. У них всегда есть чему поучиться. Никогда не хотела общаться с тем, кто был бы слабее. Вдохновляют лучшие, и пусть я буду в какой-то момент выглядеть на их фоне не так круто, зато буду подтягиваться за ними и в итоге сама стану лучше», - заявила Мари Краймбрери.