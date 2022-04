Ольга Серябкина выпустила альбом «Синий цвет твоей любви»

Певица рассказала колоритному ведущему афророссиянину Саймону, почему решила посвятить один из своих треков бывшим.



«Я очень люблю всех своих бывших. Кого-то в прямом смысле, кого-то в переносном, кого-то конкретно в кавычках. И говорю, не стесняясь: «Ребята, слушайте меня каждый день. Вспоминайте обо мне каждый день. Пусть я буду у вас в ушах каждый день. Что бы вы обо мне ни говорили, пожалуйста, знайте, что я вас очень сильно люблю. Слушайте мой припев и продолжайте: keep on doing it.