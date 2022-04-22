Ольга Серябкина выпустила альбом «Синий цвет твоей любви»

В альбом «Синий цвет твоей любви» вошли 10 треков, в том числе синглы «Бывшие», «Это LOVE», «Преступление» (фит с Sимптомом) и «Holodno».
«Альбом получился особенным, я его делала с огромным кайфом. Когда мы писали каждый трек оттуда, я ощущала, будто это самое лучшее, что я когда-либо создавала. В процессе работы я не могла понять, какая песня лучше. Мне казалось, что каждая из них — это супервау! Альбом стал максимально личным и честным, и, самое главное, он наполнен такой энергией, в которой считывается желание прорыва», — рассказала Ольга Серябкина.
Трек «Синий цвет твоей любви» был записан за день до родов, а сам альбом предназначен «для всех тех, кто хочет очень сильно кайфовать от жизни, и тех, кто не устал». Его премьера должна была состояться 4 марта, но оказалась перенесена на 22 апреля.
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