Рэпер Саграда вернулся с военно-полевым рэпом

Насквозь христианский в смысле Бердяева, эдакий воин тьмы, хмуро озирающий заблудший мир вокруг, положив руки на меч. Военно-полевой рэп, как назвал свой жанр Саграда в песне «Лицо огня». Мотивированный, осознанный. Уже интересно? Тогда продолжу рассказывать об этом феномене. Одни названия альбомов чего стоят: «Весь мир идёт на меня войной», «Иордан», «Непокорённая вера в добро»…

Саграда (Артем Лещук) начал с песни «За наши флаги», стоя на сцене совершенно один. Его группа «Соль Земли» вроде как распалась, да и сам он с начала СВО оказался совсем неактивен, хотя до этого записал много убежденных треков о том, что война с Украиной абсолютно неизбежна. Грегорианские хоралы и месседж «Один огромный электронный мировой концлагерь или заплатим головой за наши флаги». Это вам не SHAMAN с его эвфемизмами типа «Встанем», это конкретный список предъяв, от Милошевича до Асада и от пентаграм Пентагона до еврейских талмудов. Жестко. И аргументированно. Спорно. И заряженно. Такой он.

В «Варкрафт» Саграда клянет условных либералов, от демшизы до пугающихся самого слова «Донбасс», и называет воинов Донбасса не орками Толкиена, а орками «Варкрафта». «Боевое применение» - про апостола Павла и то, что «пришел ИГИЛ и всех перебил» с отрезанными головами в противовес хипстерам и модным прическам. Так куда же он пропал?

«Я на самом деле не пропадал никуда. Мы как базировались в небольших подмосковных городках, так там и остались. А песен не было. У нас перестал существовать коллектив. Рэпер был один, это я, а за музыку отвечали два человека. Они оба перестали что-то делать по семейно-бытовым причинам. Взрослые люди. Я много раз пытался начать в одиночку, петь под биты, но так и не смог абстрагироваться от того, что мы работали вместе, у нас была своя творческая атмосфера. Мы два раза были на Донбассе, и написали две песни. Чтобы сейчас что-то написать, нужно соприкоснуться с этим напрямую. Сейчас работает государственная машина, а в 2014-2015 году мы были как партизаны. И невозможно представить, чтобы мы об этом говорили в телевизоре».



Саграда

Соведущие программы Александр Ф. Скляр и Рич предложили Саграде взять его с выступлением на фронт, и Артем тут же согласился.

Бердяевское «Новое средневековье» примерно описывает типаж Саграды как некий тип мировоззрения.

«Эпоха обостренной борьбы религии Бога и религии диавола, начал христовых и начал антихристовых будет уже не секулярной, а религиозной, сакральной эпохой по своему типу, хотя бы количественно побеждала религия диавола и дух антихриста».

Саграда именно такой. Он во всех горячих точках видит противостояние именно сакральное. И не приемлет компромиссов. Это позиция. В сладком елее от ведущих «Соли» не совсем понятно, готов ли он аргументированно доказывать это при оппонировании. Но свой мир он определенно создает. И, несмотря на робкие самопризнания в том, что он лишен музыкального слуха, на самом деле, Саграда точно попадает во все ноты.

«Восток» посвящен гибели флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», потопленного украинцами, и констатируется «грозный, прекрасный и яростный мир». Саграда не чужд парадоксам. «Отец-лес» неожиданно выходит за рамки христианского дискурса, потому что «крещеным туда нельзя», но лирическому герою можно, потому что «в моей крови традиция» и вообще «ты мой отец, лес».

Саграда признался, что как музыкант состоялся благодаря группе «Каста» (и это слышно), но после признания «Касты» нежелательными в России он сосредоточился на любимых альбомах группы, и особенно уважает Хамиля (Андрея Пасечного). А про остальных участников «Касты» он «комментировать не готов». Со многими записаны дуэты, но дружбы не сложилось, в отличие от «25/17». Когда вышла «Девочка с бедою», он был счастлив.

«День, когда вскипят океаны» - тут вдруг появился музыкант из вроде бы несуществующей группы «Соль Земли». «Хит-парад Багдада», где «кровь православных на мусульманах», вот прямо так и сказано. Месседжи Саграды часто звучат очень наивно или схематично, но убежденно, и в этом его сила. «Вали их без пощады!», - а под этим серьезный бэкграунд. «Так горит степь» и «Патологии» про ощущение войны. «Идиот» - отсылки к Достоевскому. «Дикий мед» про «Бога живых»...

Саграда констатирует в целом деградацию рэпа. Но все же пообещал записать новый альбом. Возможно, это будет новая реинкарнация «военно-полевого рэпа».

Гуру КЕН