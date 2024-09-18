Сергей Жуков снова подал в суд на своего двойника

Сергей Жуков объяснил второй иск тем, что двойник своими действиями обманывает поклонников группы.



Сергей Жуков

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«Мы подали иск. И делаем это повторно. К сожалению, он просто нехороший человек, который ничего не понял. Просто меняет названия компании и продолжает делать свои дела. И поймите, мы делаем это не ради денег и каких-то там компенсаций. Он ездит на гастроли, обманывает людей. Из-за этого страдают поклонники. Этими действиями он портит имидж группы».

PR-директор певца Петр Шекшеев пояснил, что сумма иска в этот раз составляет 5 млн руб. По его словам, после проигранного суда в 2022 году двойник Сергея Жукова Андрей Белянин переименовал свою компанию и продолжил гастролировать с хитами «Руки вверх!», полностью копируя имидж солиста группы.