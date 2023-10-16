Ваня Дмитриенко пришел на концерт с мамой и рассказал о 18-летии

В студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Ваня Дмитриенко появился с командой музыкантов, юной актрисой и певицей Никой Жуковой и своей мамой. Во время живого концерта мама сидела вместе со зрителями и следила за выступлением сына.

«Ее зовут Светлана, с ней лучше просто так знакомиться и дружить. Тем, кто общается с ней по другому поводу, я не завидую. Она психиатр-нарколог», – представил Ваня маму ведущим шоу «Мурзилки Live».



Ваня Дмитриенко на пороге 18-летия

Концерт в прямом эфире Ваня открыл «песней-кормилицей» – треком «Венера – Юпитер», затем спел и другие свои хиты. Сюрпризом стал дуэт с Никой Жуковой, дочерью солиста группы «Руки вверх!». С 14-летней Никой Ваня снялся в сериале «Плакса» о школьном буллинге. Трек «Хочешь, я отдам тебе весь мир» из сериала впервые прозвучал вживую на радио.

«Ваня – талантливый актер и певец, очень творческая личность. Он сильно меня вдохновляет, когда играет, когда поет», – рассказала Ника Жукова.

Еще один эксклюзив – live-премьера трека «Дождь». Ваня подарил слушателям песню, которая еще не стартовала на музыкальных цифровых площадках. Релиз назначен на 20 октября, сообщил он. А спустя несколько дней, 25 октября, музыканту исполнится 18 лет.

«Чувствую груз ответственности из-за того, что уже пора подписывать самому документы, реально на все смотреть, – признался Дмитриенко в эфире «Авторадио». – Появится гораздо больше забот. Все, с чем раньше разбирались другие люди, теперь должен буду делать я сам».



Взрослая жизнь полна забот, считает Ваня

Испытанием для музыканта уже стали его первые большие гастроли по стране. В туре «На одной орбите» – 16 городов, это очень долгожданное событие, поделился Ваня.

«Один раз я принимал участие в туре Сережи Жукова, но на своем опыте такого никогда не проживал. Для меня это огромный стресс и большие переживания», – заявил он.

Завершит свой тур Дмитриенко 28 и 29 ноября концертами в Санкт-Петербурге и Москве. Молодой артист обещает прожить на сцене все важные моменты своей творческой истории – начало карьеры, первые успехи и сомнения, открытия и победы.

Внешние проявления успеха тоже важны, считает Ваня, но не являются его главной целью. Так, в этом году неожиданно для себя он стал самым молодым участником и победителем рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».



Он и не думал, что попадет в рейтинг Forbes

«Никогда не думал, что должен попасть в этот рейтинг. Все случилось само по себе. Конкретно к Forbes я не стремился, но был безумно рад, само собой. Правда, в силу того, что раньше там не был никогда, пока не знаю, как на это реагировать», – заявил Ваня Дмитриенко.