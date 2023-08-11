Группа «Дайте два» исполнила песни из будущего альбома в программе «Соль»

В записях-то все шикарно. Слышны все слова, Людмила Махова не переходит на истошный вой и четко произносит каждую согласную. Чистое удовольствие! Сравним. К тому же сейчас в «Соли» группа впервые исполнила в живом виде новые песни из будущего альбома.

«Чем поправиться» из будущего осеннего альбома - Людмила с какими-то детскими черными ушками на голове, легкие отсылки к регги, ироничный текст про Вавилон и дом у моря и «Дом Периньон». «Моя любовь» из одноименного альбома — тут тоже про домик у моря Бродского — и все было хорошо и понятно, пока Людмила не перешла на шепот, съела все согласные и изуродовала собственную песню. Ох… Интересно, она вообще пересматривает свои выступления? Ну детские какие-то ошибки, а ведь группе уже 16 лет.

В беседе с Ричем и А.Ф. Скляром выяснилось, что Махова зарабатывает тем, что пишет тексты для коммерческих песен. Но скромно отказалась назвать, кому именно. В реестре РАО почти все песни, записанные на Махову, - песни группы «Дайте два», и еще несколько песен каких-то крайне малоизвестных людей. Так что в заработок не очень верится, разве что она числится под каким-то псевдонимом, что для РАО не характерно.

«Космонавт» - музыканты начинают «качать» по полной, и Махова опять на эмоциях уходит в воющие интонации. А жаль, песня прекрасная. «Повод» поэтому поется на скомканном дыхании, - забавно сравнить его со студийной версией, где этого нет в помине, а есть обманчивая вкрадчивость. Музыканты нынешнего состава у нее прекрасные, особенно порадовал барабанщик Кирилл Качанов. «Самый важный день», еще одна песня из будущего альбома, с этими бесконечными повторами, который задыхающаяся Махова пытается зачитать, интересно будет услышать в студийном качестве. Занятия тайским боксом пока не помогают с дыханием, видимо.

«Если на студии меня что-то не устраивает, попробуем договориться и найти какие-то компромиссные пути. И с артистами, с которыми делали коллаборации, - мне так везло, что плохих не было никогда. То ли у меня низкие требования, то ли мне все нравится, то ли все хорошие. Или мне просто везет. Скорее всего, везет! Попадаются только добрые люди, только крутые специалисты. Конечно, друг и товарищ мой Бранимир, группа «Алиса» одна чего стоит. Константин Евгеньич такой добрый, такой интеллигентный, такой настоящий русский джентльмен».



Людмила Махова

Не могли не спросить Махову о том, как получилось, что «Дайте два» числится любимой группой Кинчева.

«Ему нравится та музыка, что мы делаем с коллегами. И однажды в далеком 2007 или 2008 году позвонил он мне и спросил, как я вижу себя в музыке. Вроде нормальные песни пишешь. Я ему сказала спасибо и призналась, что хочу как он — собирать стадионы и чтобы публика кричала: «Люся, я хочу от тебя ребенка!». Культовости хочется. Я знаю, что если стану такой, то не возгоржусь, а сделаю фонд, где талантливым детям будут раздавать деньги на образование. Деньги мне нужны для этого».

Главный пока хит «Улыбайся», как заговор на счастье, прозвучал ярко и бодро. В «Коко Шанель» наконец-то вернулась фирменная обманчивая вкрадчивость и тот же главный посыл «у нас все получится». Старенький «Гоп-стоп» зафиксировал главное ощущение от нынешнего состава группы после перемен музыкантов, - саунд стал гораздо мягче, и стал ближе к русскому року, чем к прежнему экспрессивному рэп-кору и прочей экспрессии, что была. Размеренные барабаны, минималистичный бас и в меру качающая ритм-гитара. Иногда Людмила нажимает что-то на клавишах, но на звуке это не отражается от слова совсем.

«Звезды светят» Махова прочитала максимально экспрессивно, но в окружении совсем стандартного русского рока блюзового толка. Старенькая «Пятая масть» из альбома «360» - примерно то же впечатление, разве что чуть потяжелее за счет гитарных риффов (и по-кинчевски, как и было задумано). «В роуминге» вполне себе альтернативен, если бы вокалистка снова не начала задыхаться. Еще одна новинка «Ай-люли» вернула к русскому року с русскими народными мотивами, часть слов распознать не удалось, но ирония про бороздящие «космические корабли» вполне себе считываема. Предварительное название будущего альбома «ПРВКБЗ», но не факт.

«Сейчас записывается альбом всей моей жизни. Который продюсирую я, и никто не запрещает — об этом нельзя, о том нельзя… Это будет альбом имени меня! Добрый, красивый, как я. … При любой ситуации, удобной или неудобной, - садись писать альбом. Когда в 2020 году нас посадили на карантин, я сразу позвала музыкантов писать альбом, раз появилось время. И мы записали альбом. В любой другой ситуации тоже надо писать альбом».

Концерт завершили песней «Пусть горит». Подведем итоги: новый альбом крайне многообещающ (делаем ставки на «Ай-люли»), идти на живые концерты мне по-прежнему не интересно, Махова — талантливая чертяка.

Гуру КЕН