BBC Proms 2018: Баренбойм, Арво Пярт и Антонио Паппано

История создания этого фестиваля имеет давнюю историю, с 1895 года, a название навеяно «Картинками с выставки» Мусоргского. Генри Вуд, основатель BBC Proms, заимствовал эту идею Мусоргского: она показалась ему настолько привлекательной, что он постановил: «сюиту, которая начинается с «Прогулки» – по-французски «Promenade» – исполнить (и исполнять в дальнейшем) в «Promenade Concerts»! В 1915 году он сам открыл летние концерты классической музыки «Картинками с выставки».



Альберт Холл

Мы предлагаем заметки с концертов BBC Proms 2018 нашего корреспондента в Лондоне Людмилы Яблоковой.

Даниэль Баренбойм и его West-Eastern Divan Orchestra исполняют Чайковского и Скрябина

Уникальность этого оркестра в том, что в его составе плечом к плечу играют израильские и арабские музыканты. Даниэль Баренбойм доказал всему миру, что творческое мирное сосуществование между исторически воюющими народами возможно. Великолепно сыгранный оркестр вместе с грузинской скрипачкой Лизой Батиашвили представили на суд зрителю умиротворенную, несколько грустную версию Концерта для скрипки с оркестром ре мажор (1878), Op. 35.

Премьера английского композитора Дэвида Роберта Коулмана “Looking for Palestine”, страдания которой - повседневная реальность для музыкантов оркестра, рассказывает нам о ливанской войне 2006 года. Тонально кристаллическими, высокими, резкими звуками сопрано Эльза Дрейсиг поет и рассказывает историю молодой палестинской женщины Найл Саид. Это - монодрама, исполненная с тихим пониманием и горечью. После перерыва слушали симфоническую «Поэ́му экста́за» Александра Скрябина, приведшая зрительскую аудиторию в возбужденное, восторженное состояние. Бурные аплодисменты были тому красноречивым подтверждением.

Эстонский фестивальный оркестр и дирижер Пааво Ярви представили публике композитора Арво Пярта, Грига и Сибелиуса

Фестиваль- оркестр и его дирижер Пааво Ярви впервые выступали на BBC Proms, посвящая свое выступление 100-летию независимости Эстонии. Не удивительно, что концерт открыла Симфония No 3 эстонского композитора Арво Пярта, привнесшая в этот вечер страсть, а также некоторую прозрачность, иллюзорность, звучащая иногда, как музыкальное сопровождение тайн и мистерий.



Хатия Буниатишвили

Но шоу принадлежало в этот вечер грузинской пианистке Хатии Буниатишвили, которая исполнила Концерт для фортепьяно с оркестром Эдварда Грига. Одаренная талантливая музыкантша, шокирующая своим шоу-стилем, дерзкими, откровенными, однако со вкусом выбранными нарядами, в которые она облачает свою прекрасную фигуру; отточенными, выверенными перед зеркалами плавными движениями фигуры, рук, поз, шеи и головы с пышной кудрявой шевелюрой, которой она интенсивно встряхивала в ритм музыке. Английская публика приняла ее на «бис», и явно демонстрировала двойное удовольствие – от лицезрения и исполнения. Полагаю, что в этом - выражение ее вкуса, темперамента и индивидуальности. Это то, что она хочет показать миру – себя, как индивидуальность, женщину, художника. Слегка переигрывала, однако: был момент, когда она играла правой рукой, а левой небрежно крутила локоны.

После интервала была представлена любопытная версия Яна Сибелиуса. Симфония № 5. Дирижер выбрал сдержанную, почти внутреннюю концепцию, в которой риторика была преувеличена, а гармоническое движение воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Но Сибелиуса, однако, не хватало: да, лебеди были в полете, но летели они – далеко не безукоризненным клином.

Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия и сэр Антонио Паппано

Этот оркестр на сцене Альберт Холла отметил 110-летие своего оркестра, почетным президентом которого многие годы был Леонард Бернстайн.

Его эмоциональная первая симфония «Иеремия», которую критики охарактеризовали как политически-тревожную, сеющую страх, и после перерыва - Первая симфония Малера, долгожданный симфонический дебют композитора, уравновесили программу этого вечера, но открылся концерт вступлением «Понятие хаоса» Йозефа Гайдна с ее блуждающими томительными гармониями, диссонансами.



Дирижер Антонио Паппано

Однако, что-то было не так в этот вечер. Зрители оставили «Хаос» без аплодисментов. «Иеремия» в интерпретации Паппано оказалась несколько подавленной. Изначально быстрый темп, что точно не соответствовало замыслу композитора, затем дирижер пытался сгладить ситуацию, в финале предлагалось утешение, но было мало гнева. Плач меццо-сопрано Элизабет ДеШон был слишком тёплым и красивым.

Первая симфония Малера была исполнена с большим успехом. Богатый, утонченный звук; Паппано развивал тему, усиливал контрасты и в финале принес истинное удовольствие любителям музыки Малера. Окончательный кульминационный момент пришелся на насыщенные, богато звучащие медно-духовые и ударные инструменты.

Швейцарский Orchestre de la Suisse Romande и английский дирижёр Джонатан Нотт

Свою карьеру Джонатон Нотт сотворил на континенте, а теперь вернулся на родину победителем и покорителем взыскательной лондонской аудитории. Швейцарскому оркестру в эти дни исполняется 100 лет, и музыканты и дирижёр отметили свой юбилей с Дебюсси, с Равель и Стравинским.

Кажется, оркестр быстро нашел себя даже в сложной акустической акустике Альберта Холла. «Игры», загадочный балет Дебюсси для Дягилева, - прозрачная, сверкающая музыка, с массой нюансов, тонов и полутонов, завлекает вас, завораживает, так же, как хрустальная красота мелодий Соната для скрипки (Violin Sonata in G major).

Оба эти произведения словно подготовили зрителя к «Петрушке» Стравинского (версия 1911 года). Восторженный прием ожидал музыкантов по завершении, с мощными аплодисментами на бис: столько настроения, столько неповторяющихся тем, разнообразия, зажигательности было в этой ослепительно оригинальной музыке. Маленький нюанс привлек мое внимание: на галерке в этот вечер было несколько пустовато. Но ложи и партер - переполнены. В этот раз случайных посетителей не было. Исключительно – ценители!

Людмила ЯБЛОКОВА