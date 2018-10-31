Miley Cyrus снимает клип в Киеве

По данным ряда украинских СМИ, здесь артистка снимает свой новый клип.

О том, что мировая знаменитость побывала в украинской столице стало известно из соцсетей, где появилось несколько снимков, а также видеороликов, сделанных на Дарницком мосту во время съемок.



Майли Сайрус

Сообщается, что из-за съемок нового видео в минувший уикенд полиция перекрыла въезд на мост со стороны Днепровской набережной, а также со стороны Печерского района.

По словам очевидцев, певица посетила несколько столичных ресторанов, где отведала блюда украинской кухни – борщ и блины.

О том, что Сайрус посетила Киев свидетельствуют и снимки стилиста артистки Алексея Бишопа, который накануне опубликовал на своей странице в Instagram фото из украинской столице.