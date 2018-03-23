«Ночные Снайперы» представили сингл «Инстаграм»

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«Это одна из немногих песен, которая имеет конкретного адресата, - говорит Диана Арбенина. - Я познакомилась с ним именно в Инстаграме, случайно зайдя на его страницу. Мы начали переписываться, и вскоре встретились. То, что происходит между нами сейчас, это какое-то чудо. Такой полноценной любви я не испытывала давно. Оба мы сложные люди, и не всегда понимаем друг друга, что объяснимо между творческими людьми. Он тоже музыкант, и у нас уже есть кое-какие планы».

По словам певицы, Инстаграм – эта социальная сеть, которую она действительно любит, и что в ее жизни есть люди, встречи с которыми происходят только в этой социальной сети.

«Я часто бываю в Инстаграме, у меня там много публикаций. Два года назад я придумала рубрику «Доброе утро, страна», которую ждут многие мои подписчики. Причем придумала совершенно случайно, когда летом каталась с детьми на велосипедах. Я редко делаю публикации с фото, в основном публикую видео. Люблю читать комментарии, мне интересно, что пишут мне люди. Иногда отвечаю, и начинается неформальное общение», - призналась Диана Арбенина.