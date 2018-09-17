Paul McCartney впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard 200

Новый релиз Маккартни вышел 7 сентября. Всего за первую неделю продаж разошлось 153 тыс. копий альбома, и диск стал самым продаваемым для Маккартни за минувшие десять лет, пишет Газета.ru.



Egypt Station

В 1982 году четвертый сольный альбом Пола Маккартни под названием Tug of War три недели подряд занимал первую строчку Billboard 200. Такая пауза между двумя самыми успешными альбомами одного ныне живущего артиста стала самой продолжительной за историю журнала.

Billboard 200 каждую неделю показывает рейтинг самых популярных альбомов в США, основываясь на данных о продажах релизов.