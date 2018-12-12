Роскомнадзор нашел нарушения у музыкальных каналов

Согласно экспертному заключению, содержание видеоряда не соответствовало знаку «16+». Комиссия экспертов сделала вывод о наличии в видеоматериале информации, оправдывающей допустимость насилия и жестокости, запрещенной для распространения среди детей и требующей маркировки знаком «18+».

Для контента «18+» в средствах массовой информации действует особый режим распространения, не предполагающий свободного доступа детей к такого рода программам. Такой контент должен транслироваться в эфире в ночные часы.

Ранее за эти же нарушения в отношении учредителей и главных редакторов телеканалов были составлены протоколы об административных правонарушениях.

В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, Федеральным законом №436-ФЗ устанавливаются требования к осуществлению классификации информационной продукции, распространяемой среди детей («0+», «6+», «12+», «16+», «18+»). Распределение информационной продукции по возрастным категориям зависит от ее тематики, жанра, содержания и художественного оформления. Классификация осуществляется производителями и распространителями самостоятельно, но при участии экспертов или экспертных организаций, аккредитованных в Роскомнадзоре.