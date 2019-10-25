Little Big показал жизнь бродячих собак в новом клипе

По сюжету стая бродячих псов с помойки устраивает дебоши, нападая на людей. Одну из жертв сыграл стендап-комик Данила Поперечный. Он в деловом костюме и с кожаным портфелем в руках пытается отбиться от разбойников.

Кроме того, в клипе показывают, как стая "хороших мальчиков" бросается на случайного прохожего, который кинул им палку, а пышная в определенных местах "Ким Кардашьян" лишается пятой точки. В другие моменты собаки тайком покупают у дилера пакет "собачьей еды", вступают в перепалку с еще более злобным псом в исполнении Стаса Барецкого или дерутся с "плохими котами". В конце концов полиция арестовывает их за найденный пакетик еды.

На финальных титрах красуется призыв беречь домашних животных и цитата из Сент-Экзюпери «Ты в ответе за тех, кого приручил».



ТЕКСТ

Режиссеры клипа - фронтмен группы Илья Прусикин и Алина Пязок – оставили зрителям множество отсылок к легендарным фильмам вроде "Большого куша" или сериала "Уилфред". Кроме того, они признались в любви к Beastie Boys, Bloodhound Gang, Justice, Cannibal Corpse, Sid Vicious, Nirvana, Limp Bizkit, Korn, Slipknot, Billie Eilish и Lil Nas X.

Авторы музыки Илья Прусикин, Дэнни Цукерман, Виктор Сибринин. Слова - Илья Прусикин, Дэнни Цукерман.