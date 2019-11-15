Little Big показали новый мини-альбом и клип

Релиз пластинки под названием «Go Bananas» состоялся на лейбле Warner Music Russia. В EP вошло пять треков.

Одновременно с альбомом музыканты выпустили клип на одноименную песню. В ролике, как и следует из названия трека («Go bananas» в переводе с английского сленга — «сойти с ума», уточняет Intermedia), происходят абсурдные вещи: унитаз испражняется на одного из участников, расстегнувшего ширинку, фронтмен Илья Прусикин лопается вместо шарика, который он протыкает иголкой, гусь с человеческими руками танцует тектоник и т.д.