Little Big воспел алкоголизм в клипе I’m OK

В клипе нет Годзиллы, но много алкоголя и не совсем ритмичных танцев. Новая работа Little Big посвящена барному завсегдатайству и смешно обыгрывает привычки типичных представителей питейной культуры по всему миру.

Помимо участников квартета, в клипе приняли участие Юрий Музыченко (The Hatters), Арсений Попов (шоу Импровизация), Николай Киселёв (совладелец бара El Copitas, вошедший в топ-30 баров мира) и другие.

Композитор и продюсер трека: Danny Zuckerman.

Режиссёрами клипа выступили фронтмен группы Илья Прусикин и Алина Пязок, которая попала в рейтинг самых перспективных молодых россиян по версии Forbes.



Little Big - I’m OK