Miley Cyrus сняла клип о сексуальности

В ролике, снятом режиссером Александром Мурсом, показаны различные стороны женской сексуальности (не всегда привлекательные на вид), а также воспеваются идеи феминизма. В клипе снялись множество женщин разного возраста и комплекции, сама Майли в красном латексном костюме (и других образах) и ее мама.
- Леди босс Тиш Сайрус - мамаджер, продюсер, дизайнер интерьеров, икона стиля, бросившая вызов времени и возрасту, самая крутая мама всех времен! - отрекомендовала маму дочь в своем комментарии в инстаграме.
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