Сергей Лазарев: Я понимал, что моя песня для Евровидения - не радиохит!

Свое мнение об этом он высказал сегодня журналистам. На конкурсе в 2016 году Лазарев с песней You Are the Only One занял третье место при том, что по зрительскому голосованию был на первой строчке.

"Так произошло в 2016 году, когда зрители посчитали, что наш номер, наша песня, наша страна - лучшая в конкурсе, и поставили нас на первое место, у нас не было ни одного балла ноль от телезрителей. При этом в 23 странах жюри нам дало нули. Налицо какая-то странность. Но мы не стали никакие разборки устраивать, не писали петиции", - сказал Лазарев, отвечая на вопрос журналистов о возможной необъективности.



На пресс-конференции

Продюсер выступления Лазарева, народный артист России Филипп Киркоров напомнил, что в 2016 году даже украинские телезрители поставили российскому певцу 12 баллов, тогда как жюри этой страны - ноль баллов. При этом он отметил, что, в отличие от прошлого выступления на "Евровидении", Лазарев в этот раз везет "серьезную композицию".

"Я все равно верю в объективность жюри, у которого не поднимется рука отреагировать на такую красивую, серьезную композицию нулем баллов, проигнорировать", - сказал Киркоров.

"Конечно же, подготовка идет полным ходом, репетиции начались в феврале. Мы очень тщательно продумывали и готовили номер, продолжаем его шлифовать", — сказал Лазарев. По словам Киркорова, режиссер номера уже уехал в Израиль, где готовит декорации.

Лазарев признался, что испытывал сомнения, прежде чем согласиться, но ему очень хотелось стать частью Евровидения. Он также отметил, что не считает поражением третье место в 2016 году.

"Зрители поддержали, но члены жюри немножко бойкотировали нас оценками, что повлияло на общий результат. <…> На мой взгляд, я победил и взял даже больше — волна поддержки и любви, которая шла, — это невероятно. Для меня это приз", — заключил певец.

Филипп Киркоров считает, что прогнозы букмекеров на результаты смотра могут оказаться неверными.

"Ставки букмекеров обнадеживают нас, потому что после выхода песни Сережа взлетел то на первое, то на второе место по ставкам. Конечно, это ничего не значит на примере прошлогодней представительницы Кипра [Элени Фурейра], которая по букмекерам была на 37-м месте, а заняла второе", - сказал Киркоров.

Сергей Лазарев признался, что песня Scream, с которой он будет представлять Россию на "Евровидении", сложна в исполнении.

"Я верю в команду, верю в песню. Мне было важно, чтобы [в песне] был некий посыл, эмоциональный месседж, и я прекрасно понимал, что это не радиохит, что это не песня-жвачка, которая цепляется. Хотя у нее очень необычная структура, очень непростая мелодия, и ее сложно петь - очень широкий диапазон... Я понял, что с этой песней не повторю себя, это будет другой Сергей Лазарев. Вокально гораздо сложнее и интереснее", - отметил он.

Сергей Лазарев высоко оценил песни конкурентов на смотре от Швейцарии, Нидерландов, Греции и Кипра.

"Неплохая песня у Швейцарии, радийный хит (She Got Me исполнителя Луки Хэнни - прим. ТАСС). Нидерланды (Дункан Лоуренс с песней Arcade - прим. ТАСС) сейчас в лидерах по букмекерам, хорошая песня. Мне понравилась песня у Греции (Better Love), необычный тембр у девушки (Катерины Дуску - прим. ТАСС), напоминает группу Florence and the Machine. У Кипра хорошая песня (Reply певицы Tamta - прим. ТАСС)", - сказал Лазарев.

При этом артист подчеркнул, что песня Scream, с которой он выступит в Тель-Авиве, нравится ему, потому что отличается от остальных.

"Евровидение-2019" станет уже вторым выступлением Лазарева на этом конкурсе: он представлял Россию в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная").

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, Лазарев выступит во втором концерте под номером 13. Финал конкурса состоится там же 18 мая.