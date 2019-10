В России выходит единственная автобиография Элтона Джона

В 1973 году Элтон Джон выступил на шоу Гилберта O’Салливана с песней «Step into Christmas». Вскоре после выступления запись затерялась в архивах британского телеканала ITV и только недавно была найдена.





Аудиоверсия издана в составе одноимённого мини-альбома, в который также вошли студийная версия трека и сингл «Ho! Ho! Ho! (Who’d Be a Turkey at Christmas)». В 2009 году «Step into Christmas» заняла девятое место в списке самых популярных рождественских песен Великобритании.