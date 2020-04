Билли Айлиш с братом сыграла 50-минутный концерт онлайн

Выступая в рамках кампании Verizon «Pay It Forward Live», пара представила 50-минутный сет, в котором Айлиш исполнила песни из своего знаменитого дебютного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, а также обсудила текущую пандемию.

Перед исполнением «Ilomilo» она сказала:

«Речь идет о потере кого-то или боязни потерять кого-то, и это как бы неизбежно. Чувство потери чего-либо, даже вашего ключа или телефона, кажется ужасным и ужасным. Особенно, когда вы теряете человека, это ужасное чувство, так что это чувство страха, и это все равно происходит».

Билли добавила:

«Когда мы говорим об этой песне, моя мама говорит, что это похоже на то, что я чувствую, каково это быть родителем. Я уверена, что непросто быть родителем, у меня есть новая собака, и вы всегда просто хотите защитить их, и убедиться, что они в безопасности».



Billie Eilish с новой собакой