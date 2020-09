В авто слушают попсу, на велосипедах рэп, а в палатках - рок

В плейлист для велопрогулок пользователи чаще всего добавляли песню Blinding Lights от The Weeknd и Toosie Slide в исполнении Drake. Из российских исполнителей в этот список вошел Morgenshtern с треком Yung Hefner.

Для поездок за город в основном выбирали легкую музыку от поп-исполнителей или хиты в плейлисте Songs to Sing in the Car для дорожного караоке, сообщает entermedia.io со ссылкой на пресс-службу Spotify. Кроме того, популярным оказался плейлист «Левая полоса», в который вошли треки AC/DC, Blur, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Metallica, Led Zeppelin и другие рок-исполнители.

Для музыки в дорогу россияне предпочитали Lonely Boy группы The Black Keys, Going Up The Country в исполнении Canned Heat и Sweet Home Alabama от Lynyrd Skynyrd.

Еще одним популярным видом летнего досуга стал кемпинг. В палатках включали «Как на войне» группы «Агата Кристи», песню «Звезда по имени Солнце» в исполнении «Кино» и меланхоличный трек «Выхода нет» группы «Сплин».