Дима Билан представил себя «Гладиатором»

Клип, снятый режиссером Алексеем Голубевым, начинается с патетичного монолога, из которого можно понять, что артист хочет ценить «свою семью» и двигаться всегда вперед. Клип наполнен фотографиями и видео буквально с рождения певца и до самого последнего времени. Разумеется, упоминается победа на «Евровидении» и многочисленные призы на премиях.

«Подойдя к рубежу своей зрелости, я захотел поделиться своей историей, историей моего рода, рассказать об опыте, ошибках и победах, трудностях и испытаниях, через которые мне довелось пройти, о дружбе, благодарности, о любви к слушателю и зрителю, собрать воедино многие, но не все, страницы моего пути. Так появился «Гладиатор». Важная и бесконечно ценная для меня композиция и видеоработа», - говорит Дима Билан.



Дима Билан

Автором слов «Гладиатора» стала Екатерина Ковская, музыку написал Саргсян Левон.

Очевидно, что Дима Билан пытается зайти на территорию Shaman'a. Но пока это выглядит не столь убедительно, как исходник. Героические позы Билана не вызывают никакой ассоциации с гладиаторами или хотя бы воинами.