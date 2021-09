Ed Sheeran удивил попугая в «Shivers»

На прошлой неделе Черри Сиборн, тайную свадьбу с которой Эд Ширан сыграл год назад, родила дочь. Девочку назвали Лайра Антарктика.

Полное имя девочки - Лира Антарктика Сиборн Ширан. Об этом сам счастливый отец рассказал в соцсетях, выложив фото детских носочков.



View this post on Instagram Ello! A quick message from me as I have some personal news that I wanted to share with you... Last week, with the help of an amazing delivery team, Cherry gave birth to our beautiful and healthy daughter - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. We are completely in love with her. Both mum and baby are doing amazing and we...