Ed Sheeran удивил попугая в «Shivers»

В клипе режиссера Дейва Мейерса герой Эда знакомится в баре с симпатичной девушкой (актриса Анна-Софи Робб), и затем отправляется к ней на свидание, во время которого происходит множество эксцентричных и смешных историй, а девушка оказывается настоящим бойцом, побеждающим десятки громил.
«Я сделал это видео с Дейвом Мейерсом и приобрел дурные привычки. И это одинаково безумно и дико. Замечательная Анна-Софи Робб, снимать было так весело. Надеюсь, тебе это понравится, парень, не спрашивай меня, что это значит или о чем это, потому что я тоже понятия не имею», - иронично комментирует Эд.
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