Ed Sheeran удивил попугая в «Shivers»

BTS выпустили клип на песню Эда Ширана Южнокорейская группа BTS выпустила дэнс-клип на англоязычную песню «Permission to Dance», соавтором которой стал Эд Ширан (смотреть клип). В клипе участники группы, и да и остальные персонажи в офисах, дома, на улицах и даже в прачечной весело танцуют, потому что у каждого есть право танцевать, как утверждают музыканты.







Песня была написана в соавторстве с британским певцом Эдом Шираном, а также Стивом Маком из Snow Patrol, Джонни Макдэйдом и Дженной Эндрюс. Этот трек также будет включен в CD-версию «Butter», первого физического релиза группы после их пятого полноформатного альбома на корейском языке «Be».



BTS

Ed Sheeran написал песню для BTS Английский певец Эд Ширан в беседе с ведущим радио-шоу Most Requested Live сообщил, что написал композицию для нового альбома южнокорейской группы BTS. "Я только что создал песню для их новой пластинки, — рассказал Ширан. — Хочу сказать, что они просто супер крутые парни".



Позже и продюсеры BTS подтвердили эту новость, заявив: "Это правда, что Эд Ширан работал с группой над новой песней".



Ed Sheeran



Ожидается, что релиз композиции может состояться в июле, когда BTS представят CD-версию своего последнего английского сингла "Butter". Туда же должен войти какой-то совершенно новый трек. Однако пока неизвестно, станет ли им коллаборация с...

Эд Ширан стал вампиром Эд Ширан выпустил первый за 4 года новый танцевальный сингл и клип «Bad Habits» (смотреть клип). Эд Ширан предстает в клипе в образе гламурного вампира, летающего и танцующего без видимых целей. Эд поет о тёмной стороне своей натуры и «вредные привычки» под аранжировку с ностальгическим дэнс-поп-саундом. Звук весьма заметно отличается от всего того, что ранее Ширан делал на сцене, в сторону большей попсовости.







Режиссер клипа Дэйв Мейерс показал Ширана как нечто среднее между Джокером и The Weeknd.



Ed Sheeran



Трек стал первым сольным синглом Эда Ширана за 4 года.

Эд Ширан впервые за год выпустил песню Эд Ширан выпустил новый сингл «The Afterglow» (слушать песню). «Привет, ребята. «Afterglow» - это песня, которую я написал в прошлом году и хотел выпустить для вас. Это не первый сингл из следующего альбома, это просто песня, которую я люблю и надеюсь, что вы тоже полюбите ее. Наслаждайтесь! Хорошего Рождества и Нового года. А я пока вернусь к отцовским обязанностям. С любовью, Эд», - написал Ширан.







Это первая песня Эда Ширана с декабря 2019 года, когда певец после рождения дочери Лира Антарктика Сиборн Ширан решил отойти от музыки, и заниматься...