Филипп Киркоров рассказал, зачем он прилетал в Молдавию

Об этом он сообщил в интервью молдавскому телеканалу TV-6.

"Никаких денег я не получал. В том числе компенсации расходов за сорванный концерт. Единственное, что было оплачено организаторами - это дорога и проживание. Но никаких денег за концерт, тем более таких", - сказал артист.



Филипп Киркоров

Он также опроверг сообщения в местных СМИ, что его выступление в Кишиневе заказала одна из политических партий.

"Выступление было заказано ивент-агентством для заказчика, не имеющего никакого отношения к политике, и, насколько я понял, должно было быть посвящено молодежи", - подчеркнул певец.

Вместе с тем он признал, что дружит с лидерами партии Шор - Иланом Шором и Мариной Таубер, которых молдавские власти обвиняют в организации его концерта.







"Я и не скрываю, что меня с Иланом и Таубер связывает давняя-давняя дружба, и она не формальная. Вы знаете, чей муж Шор [российской исполнительницы Жасмин]. А это моя подруга, с которой я дружу четверть века", - сказал певец.

По его словам, он прилетел в Кишинев 28 июля, чтобы защитить свою репутацию и высказаться по поводу событий, происходящих вокруг партии "Шор".

"Задержания невинных людей, которые якобы оплачивали организацию моего концерта. Неуместные колкие замечания некоторых политических деятелей Молдавии в мой адрес. Потому что мне дорога моя репутация - деловая и творческая. Потому что я не могу молчать, когда в результате закулисных политических игр страдают невинные люди", пояснил Киркоров.

Пограничники Молдавии объяснили отказ во въезде Киркорову тем, что страна закрыта для туристов, сообщила ТАСС пресс-секретарь певца Екатерина Успенская. Певец начинал свою артистическую карьеру в Молдавии, с этой страной у него давние творческие связи. Молдавская музыкальная группа DoReDos была подопечной российского артиста на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году. Композицию My Lucky Day для них Киркоров написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. Киркоров также продюсировал молдавскую певицу Наталью Гордиенко, она прошла в финал конкурса "Евровидение" в 2021 году. В 2018 году президент Молдавии Игорь Додон удостоил певца звания народного артиста республики.

Ранее адвокат Аурелиу Коленко, представляющий интересы вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Таубер, которую власти Молдавии обвинили в сокрытии партийной отчетности в вопросе гонорара артисту, сообщил, что Киркоров прилетал, чтобы дать показания в защиту Таубер.