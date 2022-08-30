Клава Кока проехалась по пустыне на лошади в клипе «Плачешь»

Клип Клава Кока сняла в США самостоятельно, камерой управлял тату-мастер Евсей Королев, не так давно набивший ей на запястье татуировку с надписью «I can» (я могу).
«Ребят, я сама режиссировала, а снимал мой близкий друг Евсик, который татуху набил. Монтировали за компом в последние два дня моего отпуска с утра до ночи, потом ещё доделывали онлайн. Чисто наш стиль. А все говорят, что получился чуть ли не лучший клип. Там ещё ребята из Dream Team и XO поддержали, а ещё у нас была лошадь в пустыне», - говорит Клава Кока.
Съемки прошли в Лос-Анджелесе, где певица позирует на фоне скейт-парка, пустыни, прачечной и сидя на капоте люксового автомобиля.
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