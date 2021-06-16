Клава Кока выпустила ностальгический клип с Сергеем Жуковым

Клава Кока и Сергей Жуков спели про любовный «Нокаут» Клава Кока и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков выпустили дуэтную песню «Нокаут» (слушать песню). Песню написали сама Клава Кока (Клавдия Высокова), а также Максим Иваник, Константин Кокшаров и Александр Михеев. В песне рассуждается о том, как переносить разрыв с любимым человеком - пропускать ли пары, звонить ли первой, думать ли об этом... Сергей Жуков дает свои советы, но Клава Кока на своей волне, и скорее кружится в собственных мыслях.







Сегодня же должен выйти клип на этот трек.



Клава Кока

Клава Кока спела про «Сладких мальчиков» Певица Клава Кока представила новый сингл и анимационный клип «Сладкие мальчики» (смотреть клип). В треке с ретро-саундом в духе 90-х Клава Кока поет про «мальчиков с маником», которые «в зеркало пялятся», и о том, что настоящих «мужиков» не найти.







«О наболевшем)))», - коротко прокомментировала песню Клава.



Клава Кока



Автор слов: Клава Кока, SashaDoutra, Анастасия Романова. Автор музыки: Клава Кока, Владислав Политин, SashaDoutra, Анастасия Романова, Максим Иваник.

Клава Кока показала новогоднюю «Покинула чат» после Нового года Клава Кока выпустила новогоднюю версию своего хита «Покинула чат» (слушать песню). Премьера сингла состоялась на одном из сервисов в конце 2020 года, а с 15 января трек стал доступен для прослушивания на всех цифровых площадках.







«Эта песня стала главной для меня в этом году, поэтому я решила вас порадовать снова, - представила релиз Клава Кока. - Признавайтесь, появилось новогоднее настроение?»



Клава Кока



Новая версия песни «Покинула чат» Клава Кока более лирична и проникновенна, а в аранжировке звучат колокольчики.





Клава Кока сняла мюзикл «Пьяную домой» Певица Клава Кока представила экранизацию своего последнего хита «Пьяную домой» в духе мюзикла (смотреть клип). Режиссер клипа Тарас Голубков сделал для звезды Black Star настоящий мюзикл: певица сменяет роскошные наряды один за другим, ее сопровождает по ночному клубу танцевальная группа из парней, поддержки сменяются другими поддержками. И все это отсылает к духу бродвейских мюзиклов 60-х с пухловатыми блондинистыми дивами.







Финал клипа неожиданный, и там не обходится без одного парня.



Клава Кока



«Роскошь, лоск, блеск, головокружительные танцы, изысканные образы, горячие мужчины в моем...