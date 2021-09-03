Сергей Лазарев перестреливается с возлюбленной

Артист вернулся к своей излюбленной стилистике нулевых, хаусу с электро-привкусом. И это распевная баллада, где есть возможность показать свой прекрасный вокал. Автор музыки/слов: Анатолий Алексеев (Gurman Production). Клип снял режиссер Станислав Морозов.

В кадре только две машины, из-за которых перестреливаются Сергей Лазарев и некая модель, которую играет Ирина Кобзева. Это символизирует перебранку влюбленных. Когда Лазарев предлагает все-таки опустить оружие и поговорить, его возлюбленная стреляет ему прямо в сердце, пробивая в нем дыру, из которой струится столб света.



Сергей Лазарев

«Когда любовь становится противостоянием - это уже не любовь. И не про любовь. Скольких сожалений мы могли бы избежать, если бы научились вовремя остановиться, подумать, промолчать. Порой слова, сказанные в гневе, ранят сильнее, чем пули. Они попадают точно в сердце и остаются там навсегда…», - говорит Сергей Лазарев.