Сергей Лазарев выпустил клип о виртуальном «Вкусе малины»

Видео снял режиссер Константин Черепков по сценарию Ольги Руденко.

Главную женскую роль в клипе сыграла актриса Жанна Данилова. Ее героиня, пережившая недавно расставание, пытается вернуть любимого в свою жизнь с помощью специального девайса, создающего его виртуальную копию. Но виртуальный герой, которого сыграл Сергей Лазарев, не способен заменить свой реальный аналог. В финале клипа девушка выбрасывает девайс в окно, а на месте Сергея Лазарева возникает уведомление об ошибке 404.



Сергей Лазарев

«Грустная история получилась, но очень трогательная и такая актуальная. А как бы вы поступили на месте героини?», - задается вопросом Сергей Лазарев.

Песня «Вкус малины» была представлена в сети в начале июля. Она войдет в будущий альбом Сергея Лазарева, выход которого запланирован на осень.