Shaman выступил перед бойцами СВО

«Российский певец, композитор и автор песен Shaman присоединился к акции "Лучшим воинам Мира" и выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале Подольска», – сообщили в министерстве обороны РФ.



Shaman

В клубе госпиталя Shaman исполнил такие песни, как "Встанем", "Я русский", "За тобой", "Ты моя".

«Я рад видеть всех вас. Большое спасибо, что пришли. Я счастлив провести это время в компании вместе с вами», — обратился певец к пациентам медицинского учреждения.

Социально-культурная акция "Лучшим воинам Мира" организована главным военно-политическим управлением ВС РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач.

«Эти чувства… Мне кажется, они действительно были переданы сегодня в моей музыке, в моем голосе, в моем исполнении и в той реакции зала, которую можно наблюдать. Я видел, так как люди близко были, слезы. И у них были такие же эмоции, как у меня на сцене. В общем, сегодня были одним целым», — поделился своими впечатлениями от проведенного в военном госпитале выступления Ярослав Дронов.