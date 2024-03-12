Диана Арбенина выпустила видео-концерт и тизер сериала

Полуторачасовое видео под названием «Ночные Снайперы 30. Live на стадионе «Спартак» было представлено на YouTube-канале группы.

«Мы сыграли концерт, преисполненный гуманизма и человеколюбия. Мне кажется, наша цель — обнять каждого, кто пришел на стадион «Спартак», — удалась. Я давно не чувствовала такой концентрации любви и такой мощной отдачи с обеих сторон. Безусловно, наша публика — невероятная. Я горжусь людьми, которых видела. Я видела их глаза. И знаю, что мы друг другу необходимы. И, мне кажется, была такая квинтэссенция народной любви, что это тактильно можно было ощущать. Мы генерируем счастье», - говорила про это выступление Диана Арбенина.



Диана Арбенина

Сегодня же появился первый тизер второго сезона драматического сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина играет одну из главных ролей — следователя Анну.

«Убит успешный предприниматель и многодетный отец Григорий Венишев. Подозрение моментально падает на его жену Марину: все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз – и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна (Диана Арбенина) и правозащитница Ида».