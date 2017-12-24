Секреты первой русской оперы «Цефал и Прокрис»

В следующем 2018 году прославленный петербургский Международный фестиваль старинной музыки Earlymusic будет отмечать свое 20-летие. Он был основан в 1998 году директором Британского Совета Элизабет Уайт, Марком де Мони и барочным скрипачом Андреем Решетиным, который и поныне является его бессменным художественным руководителем. В 2002 г. в рамках Фестиваля Решетин создал ансамбль «Солисты Екатерины Великой».

Основным репертуаром коллектива стала забытая русская музыка XVIII века, в том числе и опера. К 300-летию Петербурга в Эрмитажном театре и на Фестивале старинной музыки в Утрехте ансамбль представил любимую оперу Екатерины II ее придворного капельмейстера Дж. Паизиелло «Мнимые философы». Среди важнейших творческих достижений ансамбля явилась постановка первой оперы на русский сюжет — «Бориса Годунова» Иоганна Маттезона (Гамбург, 1710 г.), европейская премьера которой прошла в Гамбурге, Петербурге и Москве в 2007 г. Тогда же в Петербурге был основан «Барочный балет Анджолини». Его дебютом явилось выступление в опере «Борис Годунова». Основателем балетной труппы был режиссер-постановщик и хореограф спектакля Клаус Абромайт, один из ведущих европейских специалистов в области танца эпохи барокко. Абромайт и по сей день является художественным руководителем труппы «Барочный балет Анджолини».

2016 год ознаменовался для фестиваля еще одним важным событием — состоялась долгожданная премьера первой русской оперы «Цефал и Прокрис» неаполитанского композитора Франческо Арайи и русского поэта Александра Сумарокова. Она прошла 4 октября на сцене Эрмитажного театра в Петербурге. Это был огромный труд исследователей и музыкантов специалистов в области старинной музыки, который занял 10 лет. Его смогли оценить не только петербуржцы, но и москвичи. Большой театр пригласил спектакль Фестиваля Earlymusic на Новую сцену, тем самым отметив 300-летие со дня рождения Александра Сумарокова.



Прокрис - Юлия Хотай

Композитор Франческо Арайя (25.06.1709, Неаполь — точной даты смерти нет, около 1770, Болонья, как дает «Музыкальная энциклопедия») — одна из центральных фигур русско-итальянской культуры XVIII в. Творческая карьера Арайи началась в 1723 г. в Неаполе, когда композитор стал руководителем музыки церкви Santa Maria La Nova. В творчестве он обращался в основном к ведущим оперным жанрам своего времени: opera seria и comic opera. Его семь опер широко ставились в разных городах Италии. В 1735 композитор во главе итальянской оперной труппы приехал в Петербург. Его опера «Сила любви и ненависти», написанная в Италии, была первой, поставленной в России, в придворном театре Петербурга в 1736 г. Всего же композитором за 25-летний срок служения царской короне, а значит и России, было написано и поставлено в петербургских театрах 10 опер, и последней оказалась первая русская опера «Цефал и Прокрис» на стихотворный текст замечательного русского поэта Сумарокова. Премьера прошла 27 февраля 1755 г. В главных партиях выступили молодой малороссийский певец Гаврила Марцинкевич (Цефал) и «камер-певица» Елизавета Белоградская (Прокрис). Остальные партии исполнили воспитанники Певческой капеллы. Опера имела успех и еще дважды была показана в этом же году, а потом неоднократно возобновлялась на придворной сцене в XVIII в. Александр Сумароков в восторге от мастерства Арайи посвятил ему мадригал: «Арайя изъяснил любовны в драме страсти и общи с Прокрисой Цефаловы напасти. Так, сильно, будто бы язык он русский знал, Иль паче, будто сам их горестью стенал».

Только прослушав оперу «Цефал и Прокрис», понимаешь, какое великое дело сделали создатели Фестиваля Earlymusic, ансамбля «Солисты Екатерины Великой» и «Барочного балета Анджолини», которые ныне представляют своим современникам блистательный оперный мир при русском дворе XVIII века, а тогда его творили три русских императрицы. При Анне Иоанновне расцвела итальянская опера seriа, Елизавета Петровна создала русскую оперу, а Екатерина II сама писала оперы.

Сюжет для либретто первой русской оперы был взят Сумароковым из VII книги «Метаморфоз» Овидия. Цефал и Прокрис счастливы в браке. Богиня утренней зари Аврора влюбляется в Цефала и похищает его. Она пытается обольстить Цефала своей красотой и совершенством. Но Цефал остается верен свой любимой Прокрис. Богиня придумывает разные уловки, но верный супруг непреклонен. Тогда Аврора разжигает ревность в сердце Прокрис. Она сообщает Прокрис, что Цефал изменяет ей во время охоты. Прокрис отправляется в лес следить за супругом, прячась в кустах. Услышав шорох листвы, Цефал решает, что в кустах прячется зверь и пускает стрелу, убивая свою несчастную жену. Этот сюжет был очень популярен в Европе, и многие театры обращались к нему, начиная с конца XV в., находя свои прочтения.

То же самое сделали Александр Сумароков и Арайя. У них появился новый жанр — русская опера, родившаяся из итальянской оперы seria и русского драматического театра. Она состоит из речитативов и арий, в которых слово живет по разным законам. Речитатив становится центром драматического действия. Он очень музыкален, выразителен и глубок по смыслу. Арии же дают выход эмоциям, наполняясь красотой и барочными украшениями.



Ерихтей - Вера Чеканова, Афинянин - Виталий Соболев

Реконструкция первой русской оперы «Цефал и Прокрис» Франческо Арайи и Александра Сумарокова явно удалась. И это несмотря на большую протяженность сочинения — опера в трех актах, и каждый акт завершается балетом. Их общее звучание составляет более четырех часов чистой музыки, а опера же слушается легко, увлекают и сюжет, и замечательная музыка. Это немудрено, ведь за дело взялись не только талантливые постановщики и исполнители, но и настоящие профессионалы. Режиссер-постановщик Данила Ведерников точно выстроил действие и взаимоотношения героев, поэтому внимание зрителей всегда занято событиями на сцене. Художник по костюмам Лариса Погорецкая красиво и стильно одела героев. Как элегантен костюм Цефала и до чего же хороша в своих нарядах богиня Аврора. Отлично владеет световым оформлением сцены Екатерина Аронова, особенно восхитил второй акт — владения Авроры.



Афиняне - Вероника Сиротина, Илья Мазуров

Можно без конца слушать музыку Арайи в исполнении Ансамбля «Солисты Екатерины Великой» п/у Андрея Решетина. Она виртуозна и выразительна, раскрывает массу нюансов в характерах героев и развивающихся трагических событиях. Все партии и мужские, и женские, за исключением трех второстепенных афинян, исполняют певицы. Среди них выделяются трое. Трогательная и нежная Юлия Хотай в роли Прокрис - у нее красивый голос с очаровательной кантиленой и piano. Стремительна и решительна Варвара Турова в роли богини Авроры. Рыжеволосая красавица с бело-розовыми роскошными перьями на голове и пышных красно-розовых нарядах, она действительно обольстительна. Но по мере своих неудач во взаимоотношения с Цефалом Аврора становится резкой и неприятной. Все это прочитывается благодаря яркому голосу певицы.



Аврора - Варвара Турова, Цефал - Елизавета Свешникова

Самая большая удача в спектакле— это образ Цефала, созданный Елизаветой Свешниковой. Она очень выразительна в речитативах. Но главный конек певицы — арии. Свешникова поет их легко, радостно, наслаждаясь красотой музыки, и щедро дарит ее слушателям. Голос свободно поднимается в верхний регистр и опускается вниз, расцвечивая барочные рулады самыми разнообразными вокальными красками. Наслаждение!

Все артисты пластичны и отлично двигаются. Но нас еще ждал сюрприз. Восстанавливая старинную оперу, постановщики работали с певцами над реконструкцией сценического жеста, процветавшего в театре XVIII в. и, прежде всего, у знаменитого Гаррика. Не знаю, все ли получилось у наших певцов и их учителей. Но то, что они показали нам, было весьма интересно и явно органично сочеталось с пением и музыкой.

Знакомство с первой русской оперой состоялось и принесло немало удовольствий слушателям.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Александр Туров