Сергей Лазарев - «В эпицентре»

Sony Music Entertainment, 15.12.2017

Жанр: поп, кавер, ремикс, r’n’b.

Еще летом Лазарев начал выкладывать в соцсетях треки будущего альбома и собирать восторженные вопли поклонниц, вне зависимости от достоинств любого из них. О том, что сам Лазарев предпочитает петь по-английски, а успех получают только треки на русском, - давно известный «парадокс Лазарева» (случай с «Евровидением» - исключение, подтверждающее правило). И все же Сергей решился выпустить первый полностью русскоязычный альбом, не забыв язвительно упомянуть, что по весне выйдет полностью англоязычный…

И что же альбом? Главное — он не производит впечатления трендообразующего, такого, на какие равняются и копируют артисты помельче. Несмотря на весь профессионализм и выдающиеся вокальные данные Лазарева, альбом выглядит как попытка подстроиться под уже существующий середнячковый уровень условного плей-листа «Музыки Первого» или «Нового радио». Будь Лазарев новичком без имени и покажи эти треки, - в ротации он бы попал, но и не более. Вау-эффекта нет.

Альбом «В эпицентре» состоит из 15 треков, в т.ч. один кавер на Леонида Агутина «Остров» (не самый яркий) и ремикс на главный хит «Так красиво». Нет сомнений, что Лазарев весьма наслушанный меломан, именно поэтому хук в «Так красиво» - всего лишь замена ударений в припеве на неправильные, что так любят проделывать рэперы. В том же духе альбом напичкан чудовищными текстами вроде «ты так тактильна, тактильно моя» или «я уже лав лав лав ю». Песни обращены уже не к 13-летним девочкам, но к подросшим 19-летним того же уровня сознания. Грамотно по трек-листу распределены баллады и боевики. А самое главное, есть где показать главный козырь — свой голос.

Короткая ремарка именно по вокалу. Сглаженный, но все же r’n’b предполагает рубленую структуру слогов и множество опеваний (жанр родом из спиричуэлс). На английском это органично, а вот с русским нелегко — слова длинные, легко меняют смысл при подмене гласных. Ёлка и Топурия более-менее эту проблему для себя решили. А вот Лазарев — не придумал. И решил проблему при помощи топора — вообще убрал все кудрявости вроде опеваний и прочих мелизмов. Стало гладко, да скучно. Сравнивать вокалиста Лазарева с поп-звездами Америки (а ему именно этого и хотелось бы!) снова решительно невозможно, это как детсад с МГУ сравнить.

Чертовски обидно, - если кто и может решить эту проблему, спеть на чистом русском языке так, чтоб Бейонсе облизнулась, - то именно Лазарев и казался верным кандидатом...

И это при том, что ни одной откровенно проходной песни на альбоме нет в помине. Каждая из них сделала бы честь какому-нибудь Воробьеву или Барских. Тонким намеком стелет Лазарев отсылки к диско 80-х в «Лаки Стрэнджер» или непременному новогоднему сахару в «Новый год». Евровидийный хит в русском переводе «Пусть весь мир подождет» свеж по-прежнему (ударения расставить только снова не удалось). Все продуманно и качественно исполнено, как и положено. Фирменная баллада от Ирины Дубцовой «Сдавайся» чуть переборщила с шаблонной гитарой, но драматизм на месте. «Вдребезги» от еще одного мэтра-сонграйтера Алексея Романоффа смущает рифмой «от тоски — вдребезги», но подана не в напрашивающемся вроде жанре стадионной баллады, а с почти камерным лиризмом (и даже почти с читкой).

Сергей Лазарев сделал крепкий альбом, многие песни задержатся в его концертных сет-листах. Но это не альбом №1, чего следовало бы ждать. Это реверанс радийному мейнстриму, чтобы тем было что покрутить пару месяцев. Даже обложка альбома куда более провокативна, чем сами песни, - Лазарев в окружении тянущихся к нему мужских рук. Гей-иконой Лазарев стал давно, сменив на этом посту Моисеева. И нет сомнений, что привлекательность артиста для гей-коммьюнити высока, обложка будет оценена по достоинству. С песнями получилось не все, но крепкий качественный поп-альбом из России, а не из Украины, — это совсем немало по нынешним временам.

Оценка: 8 из 10.

Гуру КЕН