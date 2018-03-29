«Классическая Ария» прощается с Москвой

Возродив в 2015 году этот проект, участники группы «Ария» даже не предполагали, что он станет настолько успешным. За это время коллектив объехал с программой 30 городов России и собрал на свои "классические" концерты более 80.000 зрителей.

"Мы были приятно удивлены тем интересом, который зрители проявили к нашему проекту с симфоническим оркестром! Именно поэтому "классическая" концертная программа "прожила" с нами 4 года! В каждом городе, где мы играем, концерты проходят при полных залах, и мы видим среди публики как тех, кто вырос с нами, так и совсем маленьких почитателей нашей музыки. Это не может не вдохновлять. Концертом в Москве мы на время закроем историю этого проекта. Но, никогда не говори никогда, быть может Классическая Ария вернется на сцену через какое-то время", - говорит Виталий Дубинин.

В апреле 2018 года Москва услышит обновленный сет-лист и новое сценическое шоу. Проверенные временем лучшие «арийские» боевики и баллады, которые впервые прозвучат с симфоническим оркестром. За оркестровые аранжировки вновь отвечает Кирилл Уманский. А за дирижёрской пульт в Крокусе встанет харизматичный швед Ульф Ваденбрандт, которого поклонники «Арии» уже называют шестым членом группы. Концерт в Крокус Сити Холле станет заключительным показом в Москве проекта «Классическая Ария» перед длительным перерывом.