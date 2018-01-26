Loboda представила клип «Парень»

В новом видео, которое в первую очередь потрясает масштабными съемками и невероятными трюками, Loboda предстает в образе женщины-вамп: холодной, страстной и способной на все ради своего внезапного увлечения.

«Сюжет клипа прост, - говорит режиссер и продюсер певицы Нателла Крапивина: Loboda - это женщина, для которой не существует границ. Она способна менять реальность вокруг. И когда на ее пути оказывается молодой и красивый «парень» она с легкостью уносит его в свой головокружительный мир. Вот только выжить в мире таких страстей дано далеко не каждому. Таковы условия игры».