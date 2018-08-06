Лобода выпустила клип на песню SuperSTAR

Аудиоверсия набрала 26 миллионов просмотров, а поклонники замерли в ожидании видеоролика. Сегодня певица наконец представила долгожданную работу, над которой "колдовала", как она призналась сама, не одну неделю. Жаркие танцы, провокационные мотивы и очень много соблазнительной Светланы Лободы, которая пришла в форму после родов в рекордно короткие сроки.

- В основу клипа легли несколько женских историй, в которых мое появление круто все меняет. Съемки проходили в Лос-Анджелесе. Снимали трое суток. Было непросто. Одна из сцен снималась в пустыне в +60 градусов - не то что сниматься, дышать было невозможно. Но что поделаешь, хочешь быть суперзвездой - выноси супернагрузки. Надо же оправдать заявку ,- рассказывала о съемках ролика Светлана Лобода в интервью HELLO!.