Paul McCartney получил из рук Елизаветы II Орден кавалеров почета

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Press Association, награду сэр Пол принял из рук королевы Елизаветы II во время торжественной церемонии в Букингемском дворце.



Королева Великобритании Елизавета II представила Маккартни к Ордену кавалеров почета.

Агентство приводит заявление 75-летнего музыканта, который упомянул в этой связи своих родителей. "Для меня и для моей семьи - это огромная честь, и я думаю, насколько сильно гордились бы этим мои мама и папа из Ливерпуля, если они смогли бы это увидеть", - сказал он.

Королева Великобритании Елизавета II представила Маккартни к Ордену кавалеров почета в прошлом году. Высокая награда была приурочена к юбилею музыканта. Теперь же музыкант получает возможность после своей фамилии ставить аббревиатуру названия ордена - CH.

Его обладателями могут быть лишь 65 человек стран Содружества, не считая иностранцев, которые удостаиваются звания почетного кавалера этого ордена. Среди кавалеров ордена - писательница Джоан Роулинг, создавшая серию книг о Гарри Поттере, лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн. В прошлом этого ордена были удостоены премьер-министр Соединенного Королевства Уинстон Черчилль (1874-1965), ученый Стивен Хокинг (1942-2018).

Маккартни вместе с остальными членами ливерпульской четверки стал кавалером ордена Британской империи еще в 1965 году, а в 1997 году был введен в рыцари, после чего его стали именовать с приставкой "сэр". При этом его коллега по группе, единственный кроме Маккартни до сих пор здравствующий битл, барабанщик Ринго Старр, получил рыцарский титул лишь спустя 20 лет, в декабре прошлого года.