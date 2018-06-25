Шнуров и Слепаков посвятили песню Чемпионату мира по футболу

Песня «Чемпионы» отражает настроение футбольных болельщиков после неожиданно удачного выступления на проходящем чемпионате российской сборной. Авторы от лица народа извиняются за все негативные отзывы о команде, высказанные ранее, но при этом напоминают, что миг от восторга до ненависти очень короток.
Песню исполняют Семен Слепаков, Сергей Шнуров и Флорида Чантурия. Аранжировка композиции сделана группировкой «Ленинград». Клип снят на репетиционной точке коллектива, пишет Репродуктор.
В тексте встречается ненормативная лексика.
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