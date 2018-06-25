Шнуров и Слепаков посвятили песню Чемпионату мира по футболу

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Группировка «Ленинград» и Семен Слепаков представили клип на песню, посвященную проходящему в настоящее время в России Чемпионату мира по футболу.

Песня «Чемпионы» отражает настроение футбольных болельщиков после неожиданно удачного выступления на проходящем чемпионате российской сборной. Авторы от лица народа извиняются за все негативные отзывы о команде, высказанные ранее, но при этом напоминают, что миг от восторга до ненависти очень короток.

Песню исполняют Семен Слепаков, Сергей Шнуров и Флорида Чантурия. Аранжировка композиции сделана группировкой «Ленинград». Клип снят на репетиционной точке коллектива, пишет Репродуктор.

В тексте встречается ненормативная лексика.

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