В «Геликон-Опере» показали комедии Перголези и Менотти

Комического актерского таланта у оперных артистов немного, и полагаться в таких случаях можно только на режиссера и музыку. А много ли комедийных оперных режиссеров в стране?

Тем ценнее дерзкий опыт «Геликон-Оперы», совместившей «Служанку-госпожу» (1733) итальянского классика Перголези с современной классикой американской комической оперы «Телефон» (1947) Джанкарло Менотти. Получилось далеко не все, но за смелость можно носить цветы.

Opera buffa Перголези была задумана им как интермеццо к «серьезной» опере «Гордый пленник». Сюжет прост. У неаполитанского доктора Уберто есть двое слуг — красавица Серпина и немой Веспоне (сугубо мимическая роль). Серпина при помощи ухищрений женит на себе хозяина. Режиссер спектакля Александр Бородовский (постановщиком значится сам Бертман) решил всё в стиле комедии дель арте: яркие костюмы, много преувеличенной мимики и неуклюжих «комических» движений, а певцы не столько поют, сколько гримасничают и надрываются.



«Служанка-госпожа» Джованни Баттиста Перголези

Вообще-то это было бы хорошей идеей, если ставить «Служанку-госпожу» Перголези в итальянском театре. Бельканто, положенное на аффектаж, получилось бы взрывной силы от контраста. Но Майя Барковская и Георгий Екимов пока довольно далеки от владения бельканто, но с удовольствием кривляются на радость режиссеру. Комедии из этого не получается. Зрители недоуменно смотрят на резковатые наигрыши артистов, слышат проглоченные ноты и даже фразы Перголези, и недоумевают. Бородовский никогда и не числился в комедиографах, и предложить артистам в помощь смешные гэги или хотя бы мизансцены не смог. Главные арии вроде А Serpina penserete и Lo conosco а quegli occhietti все-таки получилось спеть относительно гладко. Но весь остальной материал выглядел как школьная самодеятельность.

Куда интереснее получилось с «Телефоном» Менотти (и это же интермеццо к опере «Медиум»). Это своего рода «модернизация» оперы-буфф. Множество аллюзий на Шуберта, Моцарта, Гайдна, - но сквозь призму иронии. Режиссер тут Илья Ильин — молодой и юморной. Он проникся абсурдностью сюжета: парень хочет сделать девушке предложение, но ее все время отвлекают звонки по телефону. Юлии Щербаковой и Андрею Орехову не приходится пучить глаза и нелепо кривляться, - ситуация говорит за них сама. Они могут петь, могут молчать, могут естественно двигаться. Даже легкая фривольность тут вполне уместна. И еще важно, что она исполняется на русском, то есть это почти мюзикл. Комедия положений разыгрывается буквально по нотам. Можно вменить Ильину разве то, что он не воспользовался приемами большой комедии — паузами, рапидами, интонационным точками (чем славны Марк Захаров или Леонид Гайдай). Но мы же не знаем, сколько времени у него было на репетиции. В любом случае, Щербакова и Орехов чрезвычайно ярко исполнили свои партии, и на сцене была именно комедия. А Орехов проявил еще и изрядные задатки комического певца.



«Телефон» Джанкарло Менотти

Отдельно стоит отметить камерный ансамбль п/р Михаила Егиазарьяна. Он сумел тонко отобразить все стилистические различия между итальянским классиком и современной музыкой. Ансамбль не довлел, но был на сцене равноправным участником. Особенно забавно было слышать телефонные звонки в «Телефоне», исполненные разными сочетаниями духовых. Это прописано в партитуре, но это еще надо исполнить так, чтобы прозвучало именно как звонок! Ансамбль справился со всеми сложностями.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Антон Дубровский / Геликон-Опера