Юлия Савичева ушла от Максима Фадеева

С детских лет творческая деятельность Савичевой протекала под крылом продюсера Максима Фадеева. Еще маленькой девочкой она записывала бэк-вокал для его протеже - певицы Линды. Потом Фадеев пристроил ее в шоу Первого канала «Фабрика звезд». Написал ей хиты «Высоко» и «Прости за любовь». И даже ухитрился вместо «фабричной» победительницы Полины Гагариной отправить Юлию на конкурс «Евровидение».

- Мой дебют состоялся, когда мне было четыре года, - на концерте группы «Конвой», в которой Макс Фадеев был солистом, а мой отец - барабанщиком, - рассказывала в интервью Савичева. - Я смело могу назвать Макса своим крестным отцом в шоу-бизнесе. Он мой наставник и друг. Нас связывает не только работа, но и теплое общение. Макс для меня самый важный человек. Это профессионал с грандиозным опытом. Он создал меня как певицу, и я очень рада, что между нами полное доверие. Это ведь дорогого стоит.



Юлия Савичева

На самом деле в отношениях Савичевой с продюсером отнюдь не все было так радужно, как она уверяла журналистов. Фадеев очень болезненно реагировал на попытки своих подопечных артисток устроить личную жизнь. По словам бывшей солистки его группы «SEREBRO» Елены Темниковой, он ставил вопрос ребром: «Или семья, или работа». И не слишком обрадовался, когда у Юлии появился муж - музыкант Александр Аршинов.

- Продюсеры Савичевой, мягко говоря, недолюбливают ее мужа, - свидетельствовал несколько лет назад один из бывших членов коллектива певицы. - Считают, что он живет за счет Юли, и называют его не иначе, как альфонсом. Этот муж приезжает с Юлей на концерты. Иногда сам привозит ее как водитель. Потом сидит в гримерке и поет ей в уши: «Ой, Юленька, ты такая звезда, а ездишь на такой нестатусной машине. Потребуй у продюсеров другую! И почему ты летаешь эконом-классом? Тебе по статусу положен бизнес-класс». Сама Юля - очень простой человек. У нее нет особых запросов. Получает она очень мало - 15 процентов от гонорара. Если работает кассовый концерт за 250 тысяч рублей, из них ей платят всего около 40 тысяч. Заказник у нее стоит подороже - «пятнашку». И ее доля получается чуть больше - порядка 2 тысяч евро. Но под влиянием мужа она тоже начинает что-то требовать. Естественно, продюсерам это не нравится. Им было бы выгоднее, если бы муж сидел дома и не лез, куда не надо.

Долгое время Савичева безуспешно пыталась завести ребенка от Аршинова. Лишь в июле 2017 года у них родилась долгожданная дочь Анна. Ради того чтобы ее зачать и выносить, Юле пришлось забросить работу и почти на два года уехать с мужем в Португалию. Похоже, этот затянувшийся декретный отпуск окончательно испортил ее отношения с Фадеевым. После возвращения певицы в Москву он перестал заниматься ее продвижением. И по шоу-тусовке поползли слухи о расторжении контракта между ними.

- Сцена для артистки не менее важна, чем семья, поэтому она планирует триумфальное возвращение с новыми хитами, - сообщал год назад интернет-портал ScanDar.ru. - Одна новая песня у нее уже готова, и именно с ней она собирается появиться перед зрителями после длительного перерыва. При этом певица намерена еще кое-что изменить в своей сценической карьере в ближайшее время. Она хочет попрощаться со своим продюсером Максом Фадеевым… Юля поблагодарила Фадеева за то, что он подарил ей жизнь на сцене и исполнил ее детскую мечту. Новая песня под названием «Не бойся» означает, что Юля действительно ничего не боится и смело шагает вперед… Макс Фадеев ответил любезностью на любезность и тоже поблагодарил Савичеву за совместно проведенные годы. По его мнению, Юля - уникальный артист, он готов поддерживать ее во всем.

Судя по событиям последних нескольких недель, Савичева осуществила свое намерение. Из обновленной официальной группы певицы «ВКонтакте» исчезли упоминания про продюсерский центр Максима Фадеева и про все песни, авторские права на которые принадлежат ему. А вместо контактных координат фадеевских сотрудников появился телефонный номер Юлии Сажиной, которая когда-то занималась пиаром Савичевой, но не пришлась ко двору ее продюсеру.

- Юля работает сейчас с новой командой, - подтвердила Сажина. - У нее все хорошо. Записываются новые песни, которые зрители скоро смогут услышать. Кто, кроме меня, входит в новую команду? Это внутренний вопрос, который мы не афишируем. С чем связано прекращение сотрудничества Юли с Фадеевым? Ну, в этой жизни всякое бывает. Времена меняются, что-то заканчивается, что-то начинается. Тем не менее жизнь продолжается. И, наверное, это самое хорошее, что с каждым из нас может случиться.

EG.ru