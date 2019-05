Фаворитом «Евровидения 2019» признан Дункан Лоуренс

Об этом свидетельствуют размещенные в пятницу данные сайта Eurovisionworld.com, агрегирующего показатели букмекерских контор.

После представления всех конкурсантов в полуфиналах вероятность победы Лазарева оценивают в 5%.

Фаворитом букмекеров является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Вероятность его победы с песней Arcade оценивается сайтом в 43%. За ним с большим отрывом следуют Кейт Миллер-Хайдке с песней Zero Gravity из Австралии (12%) и Джон Лундвик с композицией Too Late For Love из Швеции (7%). Швейцарец Лука Ханни и его She Got Me букмекеры ставят на четвертое место.

Примерно равны с Лазаревым в шансах на победу азербайджанский певец Чингиз (Мустафаев) и итальянский представитель Mahmood.

Ранее продюсер выступления Лазарева и соавтор его песни Филипп Киркоров призывал не ориентироваться на прогнозы букмекеров, приводя в пример представительницу Кипра прошлого года. Согласно ставкам, Элени Фурейра тогда была на 37-й позиции в начале конкурса, однако в финале заняла второе место.

"Евровидение-2019" проходит в Израиле. Финал конкурса состоится 18 мая на сцене Выставочного центра Тель-Авива. Лазарев выступит под пятым номером.