Loboda наконец-то показала клип «Пуля-дура»

Светлана Лобода выпустила новый клип на песню «Пуля-дура». Его действие разворачивается в пустынном городке, куда приезжает на лошади симпатичный брюнет. Он выпивает, пытается застрелить главную героиню, предаётся с ней любовным утехам, а затем, выбиваясь из сил, убегает от неё по пляжу. Сама певица появляется в ролике сразу в нескольких образах: она бродит по улицам в наряде в стиле «вестерн», уворачивается от пуль в костюме-скелете, в блестящем мини-платье танцует на столе и лихо крутит револьвер на шпильке своего ботильона.

Режиссёром клипа стала Нателла Крапивина, съёмки проходили в Португалии. Всего в них было задействовано около 70 человек.



Loboda

Клип должны были показать еще месяц назад, однако без всяких объяснений премьеру отменили. В итоге в клипе нет той эффектной компьютерной графики, которую обещали в тизере клипа. Зато стало больше кинематографичности. Латино-гитара отсылает к известным песням Павла Кашина, а в нескольких местах песни Лобода читает рэп и происходят склейки разных музыкальных тем, как водится в кино.