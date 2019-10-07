Metallica запустила загадочный отсчет времени

На сайте MetallicaXX.com запущен таймер, который дойдет до нуля восьмого октября, в 12.00 по лондонскому времени.



Metallica

Пока официального сообщения группы о том, что это такое, не было, но предполагается, что цифра XX может означать двадцатую годовщину легендарного альбома S&M.

Возможно, таймер имеет отношение к выпуску DVD с шоу S&M2, с которым музыканты выступали в Сан-Франциско.

Вряд ли речь идет о предстоящих концертах, поскольку коллектив не так давно отложил тур по Австралии и Новой Зеландии из-за курса реабилитации, который проходит гитарист и вокалист Джеймс Хэтфилд.