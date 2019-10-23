Селена Гомес сняла свой клип на айфон

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Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me, который был полностью снят на IPhone (смотреть клип).

"Спасибо всем за то, что вы стоите рядом со мной, несмотря на взлеты и падения. Я не смогла бы сделать это без вас. Клип Lose You To Love Me снят на айфон", — написала она в инстаграме.

Полностью черно-белый клип снят в одной декорации, имитирующей комнату дома, и Селена выглядывает из окна, рассказывая свою историю под минималистичные биты с обильным бэк-вокалом на припеве.

Многие поклонники подумали, что певица посвятила композицию бывшему возлюбленному, музыканту Джастину Биберу, который 30 сентября женился на модели Хейли Болдуин.

"Если Селена хочет писать о Джастине Бибере, пусть это делать. Она может исцеляться, как ей нужно. Каждый переживает боль по-разному", — написала в Твиттере @hikarren.

Selena Gomez
Selena Gomez

В песне Гомес поет: "Мне нужно было потерять тебя, чтобы любить себя <...> ты сломал меня, и теперь я это вижу <...> спустя два месяца ты нашел нам замену".

Музыканты сходились и расходились несколько раз, начиная с 2011 года и окончательно расстались в 2017 году.

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