Селена Гомес сняла свой клип на айфон

"Спасибо всем за то, что вы стоите рядом со мной, несмотря на взлеты и падения. Я не смогла бы сделать это без вас. Клип Lose You To Love Me снят на айфон", — написала она в инстаграме.

Полностью черно-белый клип снят в одной декорации, имитирующей комнату дома, и Селена выглядывает из окна, рассказывая свою историю под минималистичные биты с обильным бэк-вокалом на припеве.

Многие поклонники подумали, что певица посвятила композицию бывшему возлюбленному, музыканту Джастину Биберу, который 30 сентября женился на модели Хейли Болдуин.

"Если Селена хочет писать о Джастине Бибере, пусть это делать. Она может исцеляться, как ей нужно. Каждый переживает боль по-разному", — написала в Твиттере @hikarren.



Selena Gomez

В песне Гомес поет: "Мне нужно было потерять тебя, чтобы любить себя <...> ты сломал меня, и теперь я это вижу <...> спустя два месяца ты нашел нам замену".

Музыканты сходились и расходились несколько раз, начиная с 2011 года и окончательно расстались в 2017 году.