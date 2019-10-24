Selena Gomez вернулась к жизни

Новой песней артистка демонстрирует, что фаза эмоциональных переживаний завершена, и она готова двигаться дальше, пишет Intermedia.
— Я была так воодушевлена решением выпустить две песни подряд и удивить моих поклонников! — говорит артистка. — Это напоминание о том, что вы можете возвыситься, несмотря на все испытания, которые подбрасывает судьба.
Клип на новую композицию, как и предыдущий, был снят на iPhone. Но, в отличие от предыдущего черно-белого, он снят в цвете. Новый ролик Селена посвятила своим фанатам.
— Вы были со мной, несмотря ни на что, и я благодарю вас за то, что вы заставляли меня становиться лучше, — написала она в инстаграме.
Комменты