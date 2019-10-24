Selena Gomez вернулась к жизни

Как пишет Газета.ru со ссылкой на Billboard, в очередном прямом эфире со своими подписчиками в Instagram Селена сообщила, что уже записала следующий после релиза 2015 года Revival альбом.







Селена Гомес

«Мой альбом выйдет позже. Я его уже закончила», — пояснила она.