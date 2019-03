Сергей Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»

Композиция называется Scream и имеет определенный месседж — она о разнообразных страхах, которые люди носят с собой с детства, пишет Super. Со временем эти страхи превращаются в «крики» — такова идея видеоролика, который снял режиссер Константин Черепков. Автором и продюсером песни стал Филипп Киркоров: он и его команда, состоящая из греческих саундпродюсеров и хореографов займутся подготовкой Лазарева.

«Евровидение» пройдет в этом году в Израиле с 14 по 18 мая. Сергею Лазареву предстоит побороться за победу на конкурсе второй раз. Певец уже представлял нашу страну в 2016 году в Стокгольме, где занял третье место с песней Филиппа Киркорова You are the only one.