«Теперь официально. До встречи в Тель-Авиве в мае», - написал Сергей в соцсетях.



Сергей Лазарев

Продюсером Сергея Лазарева станет Филипп Киркоров.

Сергей Лазарев уже представлял Россию в 2016 году в Стокгольме с песней You Are the Only One, написанной Филиппом Киркоровым. Певец занял третье место.