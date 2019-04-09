«Уматурман» попросила Катю Варнаву «сверкать»

Ее партнерами выступили Александр Гудков, Дмитрий Грачев и коллега Екатерины по Comedy Woman Наталья Андреевна, сообщает Intermedia. На протяжении экранного времени Варнава показывает новоприбывшим зажигательные танцевальные движения, а в конце в кадр врывается Гудков и демонстрирует свой импровизационный танец.
— Этот клип - самый простой из тех, что мы когда-нибудь снимали. И одновременно самый веселый. Спасибо Кате, Диме, Наташе и Саше за то, что согласились поучаствовать в нашем ролике. Мы сделали его, чтобы поднять всем настроение. Весна все-таки, очень хочется позитива. И танцев. Поэтому, всех, кто максимально весело и креативно повторит наш танец из клипа, обещаю выложить к себе в соцсети, а лучшим танцорам вручу подарки! — рассказал лидер группы Владимир Кристовский.
Уматурман
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