Арбенина спела с трибуны, чтобы доказать знак качества «Снайперов»

Ну вообще-то это должен быть просто один из концертов в туре. Подумаешь, Москва. Подумаешь, стадион. Биток! Аншлаги собирать даже на московских стадионах для Арбениной не новость. Хотя нюанс все же был. 14-тысячную арену планировалось взять по принципу сцены 360 градусов, - то есть сцена в центре, а зрители вокруг. А это не только испытание для музыкантов, но и существенная работа всех технических служб.

По центру соорудили двухэтажную сцену — она не крутилась, но доступ во все стороны света был для всех (кроме разве что барабанщика Сани Аверьянова). На самой сцене установили подъемник, с ним отдельная история, - а над сценой светодиодные экраны и всяческие прожекторы. Все ходит вверх-вниз, словом, инженерия. Как и обещала Арбенина, начали с многочисленных детей, театра-студии «Непоседы» и пронзительного шепота про невыносимую легкость бытия, в контексте Милана Кундеры.

«Стань моей птицей» стал первым боевиком. Арбенина мечется туда-сюда, словно всю жизнь дает концерты на круглых сценах, никакого смущения. Энергия брызжет на все 360. «Бонни и Клайд» как исповедь. Диана в черно-белом, и с характерным воротничком, как у католических священников (так же и у всех музыкантов). Замогильный шепот «Страшно мне, страшно...» повторяется многократно, и разносится по всем уголкам стадиона. Звук монофонический, поскольку идет по кругу, и могут быть наложения. Но чистый на удивление. Разборчив и вокал, и барабаны, и каждая из гитар или синтезаторов.

«Добрый вечер, Арена! Дайте полный свет в зале! Ну что, выживут только влюбленные? Как вас много, спасибо, что пришли. Я есть и буду!» - заявляет Диана.

В целом, концерт должен был состоять из песен последнего альбома «Невыносимая легкость бытия» с вкраплением главных хитов группы. Так оно и получилось. Но живой концерт — всегда сюрпризы. Буквально в день московского концерта была презентована песня «Эксперимент», - и Арбенина не отказала себе в удовольствии ее премьерного исполнения (живьем, кстати, получилось гораздо интереснее студийной версии). Эффектный подъемник вдруг сломался и отказался опускаться и вообще исчезать со сцены. Диана психанула, потребовала убрать его: «Меня обламывает вот эта хирня, что стоит посередине… Я была бы не я, если бы ходила вокруг и делала вид, что ничего не происходит… Я вам даю ровно две песни, и если эта хирня не будет убрана под сцену, я пойду петь в танцпол», потому что «это не концерт непонятной группы, а мой концерт, и эти люди, которые тут стоят, доверяют мне», а я - «это знак качества». Хоть пилите его, в общем. Потом взяла себя в руки, и обернула ситуацию себе на пользу. «Я же обещала!», - и отправилась реально... в танцпол.

Арбенина обошла буквально весь стадион по кругу, и не только танцпол сквозь толпы восторженных фанатов и фанаток. Залезла и на сидячие ряды, прошлась буквально по креслам, не переставая при этом прекрасно петь и взаимодействовать со своими музыкантами. Потом нашла удобную для себя точку на трибуне, ей туда принесли гитару, и она столь же чисто принялась петь прямо со зрительской трибуны. Вот это профессионализм! Ни одной фальшивой ноты.

«А у меня все равно классное настроение! Ну и что, что подъемник? Нас обломать невозможно. Как можно обломать того, кто влюблен?»

А так было всё ритуальное. И весь зал в лучиках фонариков телефонов на «Греции», и летящие бумажные самолетики на «Столице», «Риме» и «Разбуди меня» (заранее лежавшие на каждом кресле в зале), и алые сердечки на «Армии», и светящиеся кораблики и синие огоньки на «Гавани»…

Диана Арбенина доказала, что она в прекрасной творческой форме. Садясь за клавиши, она убедительна. Беря гитару в руки, тоже. Даже бегая по трибунам и обнимаясь с детьми, - тоже. Она явно в расцвете сил и таланта. Новые песни совершенно не дисгармонируют с проверенной классикой. Ни одной фальшивой ноты за концерт. Ни одного провиса или недосказанности. Диана честна и профессиональна. Из черного вмиг она переодевается в красное платье, а затем и в белое. И это естественно, и не выглядит вычурно.

Были актуальные темы. На there is no good in goodbye («Желание») Диана повязала на глаза красную повязку, будто слепая. А на «Докторе» музыканты обыграли тему коронавируса, облачившись в марлевые повязки черного цвета, после чего Арбенина взяла шланг и стала разбрызгивать во все стороны «дезинфектор» в виде пара.

«Я думаю, этот концерт будет незабываемый. Может, они специально это подстроили, чтобы я пошла к вам?», - обратилась Арбенина к зрителям.

Основные хиты прозвучали. И «31 весна», и «Катастрофически», и «Ты дарила мне розы», и «Морячок», и прочие. Не было разве что «Сенбернаров». И далее по вкусу.

Концерт снимали на видео, так что скоро можно ожидать действительно «незабываемый» концерт в видео-версии. Слишком многое пошло не так, как планировалось. Тем и ценен.

Гуру КЕН