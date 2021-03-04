Дуэт HammAli&Navai распался

Группа распадается. К решению Александр Алиев и Наваи Бакиров пришли единогласно. По словам музыканта, они добились всего, чего хотели, и теперь готовы пробовать что-то новое и двигаться дальше.

«Да, это правда. Мы распадаемся. Мы добились всего, чего хотели. Теперь у каждого своя дорога. Мы — не враги, а остаемся друзьями и будем поддерживать друг друга», — заявили музыканты.

В конце марта они выпустят свой последний альбом. И порадуют поклонников последним совместным туром.

«Мы добились всего, чего хотели. И будем думать, как мы хотим продолжать нашу творческую деятельность. Мы не поссорились, мы в хороших отношениях. Просто в группе HammAli&Navai мы достигли максимальных успехов. Это показывает статистика, сборы и т.д. Нужно выбирать новые цели и думать, что будет дальше. Дуэт HammAli&Navai перестает существововать», - говорят Александр и Наваи.

«К сожалению, он будет последним. Но в этот альбом вложено много сил и души. Он максимально разносторонний. Там есть и лирика, и танцевальная музыка. Там собрано все, за что нас полюбили наши слушатели, начиная с 2017 года. И мы не разочаруем их. Для нас это тоже значимое событие, много души вложено».

Дуэт Алиева и Бакирова просуществовал пять лет. Они стали авторами таких хитов, как «Пустите меня на танцпол», «Девочка-война», «Прятки». Группа приобрела заметную популярность в 2018 году.