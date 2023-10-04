Клава Кока сделала из реалити клип «(не) Бесишь»

В клипе снялись герои реалити-шоу «Сердце Клавы», в котором певица пыталась найти мужчину мечты. Финал реалити состоялся на канале «Пятница!» накануне премьеры клипа.

Действие в ролике отчасти созвучно сюжетным линиям реалити-шоу «Сердце Клавы». Певица разговаривает онлайн с разными кандидатами на ее сердце, но общение то и дело не складывается, по разным причинам. В финале клипа половину экрана занимает блогер Александр Поверин, ставший в итоге победителем «Сердца Клавы». Последние секунды клипа Клава Кока проводит в разговоре с Александром, перемещаясь из онлайна в реал.



Клава Кока

Стоит отметить, что поклонники неоднозначно приняли итоги реалити-шоу «Сердце Клавы». По словам певицы, видео «(не) Бесишь» стало попыткой разбавить волну негатива и хейта, которую она получила в этом телепроекте.

«В комментариях столько негатива. Люди, что с вами??? Я на это отвечаю позитивным клипом со всеми участниками, с которыми мы, кстати, сохранили хорошие отношения», – написала Клава Кока в своих соцсетях.