Zivert захотела зайцем проехать к счастью

Певица на протяжении нескольких дней готовила поклонников к восприятию новинки, выкладывая в соцсетях фрагменты текста песни - «Ехать зайцем навстречу счастью»... Счастье непременно должно быть именно на Бали, как следует из текста.

Когда ты не способен остановить в себе пылающее чувство, мысленно произносишь "До скорого, любовь" и покорно ждешь, лишь наблюдая… Или в голос шепчешь "ASTALAVISTALOVE" - “стреляя” в любовь в упор… Кстати, да, без первой буквы "h" и одним словом — это новый шифр, новый код. Означающий - "доскороголюбовь" или же "прощайлюбовь"… Навсегда! А выбирать всё равно Тебе.

А вчера неслась по трассе, и меня пронзило мыслью, что все куплеты в этой песне - это мой монолог с моими внутренними личностями. Каждое слово в точку. Такая вот получилась честная беседа с моими персонажами. Ощутили?»