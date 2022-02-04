Zivert захотела зайцем проехать к счастью

Певица на протяжении нескольких дней готовила поклонников к восприятию новинки, выкладывая в соцсетях фрагменты текста песни - «Ехать зайцем навстречу счастью»... Счастье непременно должно быть именно на Бали, как следует из текста.
«Песня, которую я страшно мечтала вам показать… Наконец в сети! Она такая личная, вы почувствуете это в моём голосе, я знаю… Самая минималистичная аранжировка из моей коллекции. Акцент на монолог, в котором два варианта развития: фразу "Hasta la vista" зачастую переводят как - "до скорого" / "до встречи", но если вспомнить фильм "Терминатор 2", где он произносит фразу "Hasta la vista, baby", стреляя в упор - это скорее о прощании навсегда…
Когда ты не способен остановить в себе пылающее чувство, мысленно произносишь "До скорого, любовь" и покорно ждешь, лишь наблюдая… Или в голос шепчешь "ASTALAVISTALOVE" - “стреляя” в любовь в упор… Кстати, да, без первой буквы "h" и одним словом — это новый шифр, новый код. Означающий - "доскороголюбовь" или же "прощайлюбовь"… Навсегда! А выбирать всё равно Тебе.
А вчера неслась по трассе, и меня пронзило мыслью, что все куплеты в этой песне - это мой монолог с моими внутренними личностями. Каждое слово в точку. Такая вот получилась честная беседа с моими персонажами. Ощутили?»
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