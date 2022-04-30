«Би-2» рассказали, кто сорвал их концерт в Омске

Напомним, что СМИ распространили ранее информацию о том, что концерт отменился из-за того, что музыканты отказались выступать в зале, где на стене висел лозунг, восхваляющий «спецоперацию» на Украине.

А вот что рассказали музыканты.

1. На наших выступлениях всегда собираются люди разных взглядов и убеждений, которых объединяет любовь к музыке. Наша концепция — без политики.

Концерт в Омске должен был завершить тур по Сибири, в рамках которого мы успешно сыграли семь концертов в пяти городах.

2. Однако администрация площадки «СК Красная звезда» не позволила нам провести своё выступление: представители площадки начали демонтаж наших декораций.

Для каждого шоу Би-2 мы выстраиваем чёрный «кабинет» вокруг сцены, который обеспечивает её визуальную изоляцию. Это неотъемлемая часть сценографии: подобную конструкцию мы строим на всех наших концертах.

Изначально согласовав любые изменения внешнего вида зала на нашем концерте, прямо перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия. К этому моменту мы уже завершили все приготовления шоу, провели саундчек и были готовы начинать запуск зрителей в помещение.





3. Параллельно с этим администрация площадки отказалась впускать наших зрителей в зал.

Мы хотим принести глубочайшие и искренние извинения всем нашим омским слушателям, которые не смогли попасть на концерт — и были вынуждены ожидать несколько часов перед входом в концертный зал.

Дело в том, что администрация площадки заблокировала входы для зрителей и выставила дополнительную охрану, которая не пропускала публику внутрь. Убирать свою охрану администрация площадки отказалась.

4. Представители площадки отказались возвращать нашу декорацию на место и фактически отказали нам в проведении концерта.

Мы пытались достучаться до администрации площадки, объясняя, что вкупе с отказом впускать наших поклонников они фактически срывают наше выступление — однако мы не были услышаны. Концерт провести не удалось.

5. Мы ещё раз искренне просим прощения у наших слушателей из Омска и обещаем, что уделим самое тщательное внимание тому, чтобы все обладатели билетов на наш концерт получили возврат денежных средств за сорванное администрацией зала выступление».