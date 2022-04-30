«Би-2» рассказали, кто сорвал их концерт в Омске

Напомним, что СМИ распространили ранее информацию о том, что концерт отменился из-за того, что музыканты отказались выступать в зале, где на стене висел лозунг, восхваляющий «спецоперацию» на Украине.
А вот что рассказали музыканты.
«Друзья, рассказываем, что на самом деле произошло с нашим концертом в Омске.
1. На наших выступлениях всегда собираются люди разных взглядов и убеждений, которых объединяет любовь к музыке. Наша концепция — без политики.
Концерт в Омске должен был завершить тур по Сибири, в рамках которого мы успешно сыграли семь концертов в пяти городах.
2. Однако администрация площадки «СК Красная звезда» не позволила нам провести своё выступление: представители площадки начали демонтаж наших декораций.
Для каждого шоу Би-2 мы выстраиваем чёрный «кабинет» вокруг сцены, который обеспечивает её визуальную изоляцию. Это неотъемлемая часть сценографии: подобную конструкцию мы строим на всех наших концертах.
Изначально согласовав любые изменения внешнего вида зала на нашем концерте, прямо перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия. К этому моменту мы уже завершили все приготовления шоу, провели саундчек и были готовы начинать запуск зрителей в помещение.
3. Параллельно с этим администрация площадки отказалась впускать наших зрителей в зал.
Мы хотим принести глубочайшие и искренние извинения всем нашим омским слушателям, которые не смогли попасть на концерт — и были вынуждены ожидать несколько часов перед входом в концертный зал.
Дело в том, что администрация площадки заблокировала входы для зрителей и выставила дополнительную охрану, которая не пропускала публику внутрь. Убирать свою охрану администрация площадки отказалась.
4. Представители площадки отказались возвращать нашу декорацию на место и фактически отказали нам в проведении концерта.
Мы пытались достучаться до администрации площадки, объясняя, что вкупе с отказом впускать наших поклонников они фактически срывают наше выступление — однако мы не были услышаны. Концерт провести не удалось.
5. Мы ещё раз искренне просим прощения у наших слушателей из Омска и обещаем, что уделим самое тщательное внимание тому, чтобы все обладатели билетов на наш концерт получили возврат денежных средств за сорванное администрацией зала выступление».
Возврат полной стоимости билетов, приобретённых на сайте bdva.ru, можно оформить на сайте intickets.ru/refund/. Возврат стоимости билетов, приобретённых на сайте kassir.ru и kassy.ru, будет осуществлён автоматически.
Возврат физических билетов производится в центральном офисе ООО «Городские зрелищные кассы» при наличии билета, заявления на возврат, паспорта и банковской карты, если оплата была по безналичному расчету, по адресу: г. Омск, Карла Маркса пр-т, 4, офис 177 и Карла Маркса пр-т, 7 (ЦДУ «Дружный мир»).
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